شاهد : تشمل تفتيش المنازل.. حملة أمنية واسعة لجمع السلاح في المنطقة الشرقية في هذا الموعد

أعلن فرج اقعيم وكيل وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عند بدء حملة أمنية واسعة لجمع السلاح في المنطقة الشرقية تشمل تفتيش المنازل.

وقال اقعيم، عن صدور تعليمات من القائد العام للقوات المُسلحة الليبية خليفة حفتر، لحصر السلاح بالمنطقة الشرقية تبدأ بعد 7 أيام حيث سيتم مداهمة أي أوكار للسلاح حتى المنازل الخاصة للمواطنين .

وأشار الى تشكيل لجنة من القوات المسلحة والاجهزة الامنية للداخلية وأجهزة متطورة للكشف عن السلاح بالاضافة الى وجود كلاب متدربة للكشف عن المواد المتفجرة ضمن اللجنة المكلفة .

وأضاف وكيل وزارة الداخلية، الى انه سيتم مداهمة جميع المنازل في المنطقة الشرقية داعيًا جميع المواطنين للاستباق لتسليم السلاح قبل ان يحال الحائز على السلاح الى نيابة مكافحة الارهاب .

وأوصى المواطنين الى تسليم السلاح لأقرب نقطة أمنية او مركز شرطة او قوات مسلحة واستلام ايصال بالتسليم .