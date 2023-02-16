تسابق حكومة الدبيبة المحمُوم نحو تركيا… تضامنًا مع ضحايا الزلزال؟ أم لشراء النفوذ التركي؟

تضعُ حكومة الدبيبة يدها على كِيسة أموال الليبيين، تبسط يدها متى تشاء، وتقبضها متى أرادت.

تبسُطها بين الحين والآخر بُغية شراء نفوذها السياسي، وتعزيز واجهتها الخارجية أمام العالم، من جيوب الليبيين، ولكنها سرعان ما تحكم قبضتها إذ ما تعلق الأمر برواتب الليبيين المتأخرة، إعمار أبينتهم المنهارة جراء الحروب المتكررة التي أنهكت كاهلهم.. لازالت مدينة درنة بركامها، ولازال أهالي أحياء الصابري ووسط البلاد في مدينة بنغازي مشردين دون مسكن، بعد أن انهارت مساكنهم.

ووسط حالة تآكل الداخل الليبي، سياسيًا واجتماعيًا، يعاني الليبيون من شُح السيولة، وتأخر الرواتب، وغلاء المعيشة، وطوابير البنزين التي باتت مشهدًا لا يتجزأ من حياة المواطن الليبي اليومية.. تطلُ علينا وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، عبر مؤتمر صحفيّ مشترك مع نظيرها التركي، تعلن فيه منح حكومة الوحدة مبلغ قدرهُ خمسون مليون دولار، أي ما يعادل ربع مليار دينار ليبي؛ للمساهمة في إعادة إعمار جنوب تركيا.. ضاربةً ملف إعمار مدينة درنة، وتاورغاء، وبنغازي -الأحق والأجدر بالإعمار_ عرض الحائط.

وفي المقابل.. أعلنت السفارة النرويجية في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن منحها المنطقة الجنوبية مبلغ 1.5 مليون دولار كدعم لجهود بناء السلام المحلية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة الجنوبية، التي تفتقر للخدمات ويعاني سُكانها من ظروف معيشية صعبة.. وهو ما يؤكد أن الليبيون أحق وأولى.

تسابق حكومة الوحدة المحموم نحو تركيا، والدول الخارجية بصفة عامة، يدفعنا للتساؤل.. ما الذي يدفع إمبراطورية الدبيبة لتقديم مبلغ ضخم كهذا لتركيا؟ هل يحاول الدبيبة ومن معه شراء النفوذ التركي؟ ويحظى بدعم تركيا اللوجستي والعسكري على خُطى حكومة الوفاق؟ أم أن المنقوش متضامنة حقًا مع ضحايا الزلزال معنويًا وماديًا مثلما ذكرت؟