الكونى خلال مؤتمر مجلس العلاقات الأميركية الليبية: نظام المحافظات يحصن طرابلس

أكد عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الأربعاء، ضرورة العودة لنظام المحافظات، معتبرا أنه يحصن العاصمة ضد الهجوم عليها.

وقال الكوني في كلمة خلال جلسة “الأمن الليبي والاقتصاد والانقسام المؤسسي إلى أين؟” المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية الليبية: “نظام المحافظات يخلص العاصمة من مهاجمتها لكونها فقط عاصمة مركزية”.

وأوضح أن هذا النظام يسمح بتوزيع الثروات على مختلف ربوع ليبيا ومن ثم يقلل الضغوط على العاصمة التي لن تصبح بالتالي “شأن عام يهتم به كل المواطنين” في ضوء تركيزهم على محافظاتهم.