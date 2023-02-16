الثني في جامعة درنة لبحث تحويل قصر عائلته الأثري في الجغبوب إلى مركز ثقافي

أستقبلت جامعة درنة، ممثلين عن العائلة المالكة لمعلم (قصر الثني الأثري) بمدينة الجغبوب في مقدمتهم رئيس وزراء الحكومة الليبية السابق عبدالرحمن الثني، وذلك لعرض مقترح المشروع المقدم من د.آمال سعيد أحسيرات عضو هيئة التدريس بكلية الفنون والعمارة ومدير مركز الريادة والابتكار بالجامعة المتمثل في تبني الجامعة للجانب الفني من فكرة مشروع إعادة تأهيل (قصر الثني) إلى مركز شبابي ثقافي، حسب مشروع التخرج المُعد من الطالبة (خولة عبدالحميد الساورتي) المتحصلة على الترتيب الأول من قسم (هندسة العمارة الداخلية) بكلية الفنون والعمارة.

تهدف أهمية المشروع التأهيلي بأن يكون القصر مركزاً لتنمية فئة الشباب من النواحي العلمية والثقافية والترفيهية، ويحقق الدافع الاساسي للحفاظ علي الطاقة الشبابية، كما تم استعراض كيفية آلية الإعداد والتجهيز للجوانب الإدارية والقانونية والفنية، والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والمجتمع المدني في النطاق الجغرافي للمعلم، كذلك الاتفاق على فتح قناة مشتركة للتواصل بين الطرفين بشأن مخرجات دراسة المقترح.