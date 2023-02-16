الداخلية: ضبط ثلاث سيارات مسروقة بعد ساعات من تفعيل تطبيق الاستعلام الأمني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2023

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضبط ثلاث مركبات آلية مسروقة في أقل من 24 ساعة من تفعيل تطبيق الاستعلام الأمني.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن إدارة شؤون المرور والتراخيص ضبطت اليوم الخميس عدد 3 مركبات آلية مسروقة خلال الساعة الأولى من استخدام تطبيق الاستعلام الأمني الذي قام مهندسوا مركز المعلومات والتوثيق يوم أمس الأربعاء بتفعيله وإجراء تجارب ميدانية له بإشراف مدير عام المركز لواء البهلول شنانة وبمشاركة عدد من المسؤولين بإدارة شؤون المرور والتراخيص ومكتب مباحث المرور التابع للإدارة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن النجاح في ضبط السيارات المسروقة يأتي تتويجا لجهود فريق مركز المعلومات والتوثيق بالتعاون مع كافة مكونات الوزارة لتحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان وتقديم أفضل الخدمات الأمنية.