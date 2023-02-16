أنباء عن القبض على التيكتوكر حنين العبدلي في بنغازي

أفادت مصادر محلية، اليوم الخميس بالقبض على صانعة المحتوى التيكتوكر حنين العبدلي من شقتها في بنغازي .

وبحسب مصادر محلية، تم القبض على التيكتوكر حنين العبدلي، من شقتها بمنطقة الهواري بمدينة بنغازي من قبل مجموعة القبض التابعة لطارق بن زياد وذلك بعد ساعات من عودتها من تركيا .

ويأتي ذلك عقب أن أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية والشروع باستخدام أحدث التقنيات الرادعة مشيرة الى ان عمليات الضبط بدأت فعلياً منذ الأمس لكل من يُشكل سلوكه أو أفعاله مساسًا بالآداب العامة أو غيرها.

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