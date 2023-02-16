الرعيض: أنا متفاءل بزيارتي إلى فلسطين.. وبحثنا التبادل التجاري

أعرب النائب محمد الرعيض، عن تفاؤله بزيارته إلى الضفة الغربية المحتلة، للقاء عدد من المسؤولين الفلسطينيين، على رأس وفد من غرفة تجارة وصناعة ليبيا.

كتب قائلًا على فيسبوك: “متفائلون جدا بالزيارة التي قادتنا إلى الأشقاء في فلسطين لننقل اتفاقيات التعاون الاقتصادي التي تجمعنا إلى أرض الواقع والتنفيذ العملي.”

أضاف: “كان لقاءنا بسيادة الرئيس “محمود عباس” مفعما بمشاعر الود والتضامن وهو يخاطب الوفد الليبي قائلا “إن الزيارة تدعم اقتصاد وصمود الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “قبل ذلك استقبلنا بجميل الضيافة والحفاوة معالي وزير الاقتصاد “خالد عسيلي” و رئيس اتحاد الغرف الصناعية التجارية الفلسطينية أخي عمر هاشم، لنفتح أبوابا جديدة للاستثمار والتبادل وخاصة وهو الأهم خلق فرص عمل لشبابنا.”

وواصل: “كذلك تضمنت فعاليات هذه الزيارة المُثمرة عشاء عمل أقامه على شرفها رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور “محمد شتية” وعلى هامش ذلك أجرينا مباحثات مفيدة مع عدد من رجال الأعمال الفلسطينيين وعدد من المسؤولين بالحكومة.”

واختتم: “من هذا المنبر أوجه نداء إلى كل رجال الأعمال وكل المنظمات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية في وطننا العربي: أعلم أن مشاكل أوطاننا القطرية وتحديات شعوبنا كبيرة، لكن هذا لا يجب أن ينسينا واجبنا تجاه الفلسطينيين كل من موقعه، ولا يجب ان ندخر جهدا في ذلك.” وفق تعبيره.