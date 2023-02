“المركزي” يخاطب مديري المصارف بالتقيد بخصم قيمة النقد الأجنبي من رصيد الزبائن المتاح وعدم اشتراط النقد

طالب مدير الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي “ناجي العيسى”، مدراء المصارف التجارية بالتقيد والالتزام بخصم قيمة النقد الأجنبي من الرصيد المتاح في حساب الزبائن، وعدم إلزامهم بإيداع القيمة نقدا مع ترك خيار التغطية النقدية للزبون.

وقال العيسى في رسالة تعميم على مدراء المصارف؛ إن إدارة الرقابة على المصارف والنقد والرقابة المصرفية بنغازي لاحظت في الآونة الأخيرة ورود عديد الشكاوى بشأن اشتراط بعض المصارف إيداع المبالغ نقدا لتغطية قيمة النقد الأجنبي سواء كان للأغراض الشخصية أو الاعتمادات المستندية وعدم خصم القيمة من الرصيد المتاح في الحساب.

بدوره أكد مسؤول الاعلام بمصرف ليبيا المركزي “راسم النجار” لليبيا الأحرار؛ إن رسالة إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي للمصارف التجارية هدفها القضاء على المضاربة واستغلال فرق السعر.

وأوضح النجار، أن المركزي رصد شكاوى من زبائن المصارف ببنغازي بشان اشتراط إدارة النقد بعض المصارف إيداع مبالغ نقدية لتغطية قيمة النقد الأجنبي وعدم خصم القيمة من الرصيد المتاح في الحساب.

في المقابل قال عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بنغازي “مراجع غيث” للأحرار إن بعض المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية تطالب التجار بوضع قيمة نقدية وإيداعها قبل فتح الاعتماد وهو إجراء سليم.

وأضاف غيث في تصريحه للأحرار، أن لجوء المصارف التجارية إلى تحصيل قيمة النقد الأجنبي نقدا، يعني وجود خلل في توزيع السيولة تمارسه إدارة مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، مؤكدا أن ذات الإجراء تم اتخاذه عام 2014 وقد ساهم حينها بتفاقم أزمة السيولة، حسب قوله.

المصدر: مصرف ليبيا المركزي + ليبيا الأحرار

