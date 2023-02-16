تونس: ندعم جهود الليبيين في التوصل لتوافق يحقق الاستقرار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2023

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسي نبيل عمّار خلال لقائه نظيرته الليبية نجلاء المنقوش دعم بلاده الثابت لليبيا وحرص الرئيس قيس سعيد على معاضدة جهود الليبيين في التوصل إلى توافق وحل ليبي- ليبي يحقق الأمن والاستقرار للشعب الليبي ويحفظ استقلالية قراره ووحدته الترابية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة 42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.

وتناول اللقاء سبل مزيد تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية وأوجه تشجيع الاستثمار في الاتجاهين وعلاقات الأخوة والتعاون وكذلك تطورات المسار نحو الحل النهائي والشامل للوضع في ليبيا.

من جانبها، تقدمت المنقوش لتونس بالشكر والتقدير للموقف الصادق تجاه ليبيا وشعبها، مؤكدة تطلعها لمزيد دعم العلاقات الثنائية بما يعكس عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين. وعبرت عن ثقتها في قدرة الليبين على إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات وتحقيق الازدهار والتقدم.