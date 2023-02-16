أمن بنغازي: شرطة بوعطني تضبط شخصًا طعن أخيه بسلاح أبيض

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كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الخميس، أن مركز شرطة بوعطني ضبط شخصًا قام بطعن أخيه بواسطة سلاح أبيض مما استدعى دخوله لمستشفى الجلاء.

وأوضحت المديرية أن معلومات وردت لمركز شرطة بوعطني مفادها دخول مواطن إلى العناية الفائقة بمستشفى الجلاء على خلفية طعنه بسلاح أبيض من قبل شقيقه.

وأضافت مديرية أمن بنغازي أن والد الشاكي قدم بلاغًا بأن ابنه المشكو فيه قام بطردهم من المنزل وتهديدهم بالقتل وقام بالاعتداء على شقيقه وطعنه بواسطة سلاح أبيض وتم إسعافه إلى مستشفى الجلاء.

وأشارت المديرية إلى أن رئيس المركز العميد أحمد النعاس أصدر تعليماته بسرعة الانتقال وضبط الشخص سالف الذكر وتم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة القرية المساكن وضبط المعني والانتقال به إلى المركز.

وأكدت المديرية أنه بالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه، وأفاد ان قيامه بطعن أخيه وطرد ذويه من المنزل بسبب مشاكل عائلية من مدة طويلة حسب قوله.

وأفادت مديرية الأمن أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.