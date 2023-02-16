سمير كوكو: نعيش أجواءً احتفالية بفبراير المجيدة التي جاءت لتحقق دولة القانون

هنأ وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة سمير كوكو، جموع الشعب الليبي بالذكرى الثانية عشر لثورة السابع عشر من فبراير المجيدة.

قال في بيان اليوم: “إذ تحتفي ليبيا بالذكرى الثانية عشر لثورة السابع عشر من فبراير المجيدة، فإنه يسرّني بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن زملائي العاملين بقطاع الصحة، في هذه المناسبة الوطنية العزيزة، أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى شعب ليبيا الوفي، داعياً المولى العلي القدير، أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على بلادنا، وشعبنا بمزيد من العزة والرفعة والتقدم والازدهار.”

أضاف: “إننا إذ نعيش هذه الأجواء الاحتفالية، بالثورة التي جاءت من أجل حرية الشعب، وكرامته، وتحقيق دولة القانون والعدالة الاجتماعية، فإنّ العزائم تتّقد، والهمم تسمو، والتطلعات تتسامى للتقدّم بثقة نحو المستقبل، آملين من الله أن يرزق هذا البلد دوام الرخاء والتقدّم، ولشعبه الكريم التوفيق والسداد، معاهدين المولى القدير، وشعبنا الوفي، ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن، والسعي من أجل رفعته واستقراره ونمائه.” وفق تعبيره.