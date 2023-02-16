القبض على شخص سرق والده مبلغ مالي ضخم في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، اليوم الخميس عن ضبط شخصين بمنطقة النواحي الأربع بالعاصمة طرابلس بتهمة السرقة .

وبحسب المعلومات، بعد ورود بلاغ من احد المواطنين الى مركز شرطة سوق الخميس امسيحل بمديرية أمن النواحي الأربع يشتكي فيه ضد ابنه المدعو “م.ص.خ.ا” مهنته طالب، والمدعو “ن.ع.ا”متهما اياهما بسرقة مبلغ مالي قدره (104.000) ألف دينار من داخل منزله.

على الفور تم تكليف أعضاء التحري بالمركز وبالتعاون مع اعضاء التحري بقسم البحث الجنائي بجمع المعلومات والتحري عنهما حيث تم ضبط المتهمين ومعهما مبلغ مالي وقدره (63750) الف دينار فقط ومركبة آلية نوع كيا تحمل اللوحة رقم 142770 _5 .

واتخذت كافة الاجراءات القانونية واحالتهما إلى نيابة الأحداث.