الداخلية تكشف تفاصيل ملابسات القبض على أحلام اليمني و حنين العبدلي

كشفت وزارة الداخليةـ اليوم الخميس، ملابسات القاء الاجهزة الأمنية في بنغازي القبض على كلًا من التيكتوكر أحلام اليمني و حنين العبدلي.

وفي وقت سابق، أعلنت الداخلية تفعيل قانون الجريمة الإلكترونية والشروع باستخدام أحدث التقنيات الرادعة مشيرة الى ان عمليات الضبط بدأت فعلياً منذ الأمس لكل من يُشكل سلوكه أو أفعاله مساسًا بالآداب العامة أو غيرها.

وأفادت الداخلية في بيانًا لها، بأن القبض على ” أحلام اليمني و حنين العبدلي ” على ذمة قضايا مُخلّة بالشرف والآداب العامة ولمُخالفتهما قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022م الذي أصدره مجلس النواب .

وأكدت وزارة الداخلية بأن المتّهمتَين تم القبض عليهما من قِبل وزارة الداخلية ومتواجدتَين حاليًا في السجن النسائي وذلك عملاً بقوانين ولوائح الدولة الليبية بالخصوص .

ونوهت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على المذكورتَين أعلاه لإساءتهما لمكانة المرأة الليبية العفيفه والكريمة في مُجتمعنا المُحافظ بأفعالٍ وسلوكياتٍ دخيلة تُسيء للعادات والتقاليد وديننا الحنيف.

وشددت الداخلية بأنه لا صحة لما يُشاع عبر مواقع التواصل الاِجتماعي عن خطفهما وما هي إلا أخبار عارية عن الصحة غرضها الفتنة والنَيل من الاِستقرار الأمني الذي تحقّق بفضل الجهود الأمنية ورجال الوطن الشرفاء.

وحذرت الداخلية كل من تسوّل له نفسه العبث واِرتكاب مثل هذه الأفعال بأنه سيُلقى خلف القضبان ويُقدّم للقضاء الليبي العادل بلا هوادة وبدون إستثناء والقانون فوق الجميع .