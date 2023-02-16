ضبط 3 سيارات مسروقة عقب ساعات من تفعيل المنظومة الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس عن ضبط ثلاث مركبات الية مسروقة عقب اقل من 24 ساعة من تفعيل تطبيق منظومة الاستعلام الامني.

وتمكنت ادارة شؤون المرور والتراخيص صباح اليوم الخميس من ضبط عدد 3 مركبات آلية مسروقة خلال الساعة الأولى من استخدام تطبيق الاستعلام الامني الذي قام مهندسو مركز المعلومات والتوثيق يوم امس بتفعيله وإجراء تجارب ميدانية له بإشراف مدير عام المركز لواء “البهلول شنانة” وبمشاركة عدد من المسؤولين بإدارة شؤون المرور والتراخيص ومكتب مباحث المرور التابع للإدارة.

وتأتي هذه النتائج المهمة تتويجا لجهود فريق المركز بالتعاون مع كافة مكونات وزارة الداخلية في تحقيق أعلى مستويات الأمن والأمان وتقديم أفضل الخدمات الامنية.

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