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لجنة إعادة الإعمار والاستقرار تجري زيارة تفقدية لمشاريع تطوير وصيانة عدد من عمارات الإسكان العام ببنغازي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أجرى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي رفقة أعضاء اللجنة عبد الرحمن زيد، وفرج اقعيم، زيارة تفقدية لمشاريع تطوير وصيانة عدد من عمارات الإسكان العام والتي شملت مناطق بوهديمة والسرتي والمساكن.

العريبي، وأعضاء اللجنة، أكدوا خلال الجولة على ضرورة انهاء المشاريع وفق المواصفات المطلوبة، والتي تشتمل على صيانة وتطوير العمارات وإنشاء مواقف للسيارات، وإنشاء الحدائق والمنتزهات، وصيانة شبكة إنارة الطرق،  وصيانة الأرصفة والساحات، وصيانة طلاء الواجهات، وتنفيذ أعمال صيانة لشبكات الصرف الصحي.

كما أكد العريبي، بأن اللجنة، ستستمر في أعمالها حتى تعود بنغازي إلى سابق عهدها، من الإعمار والعمار والازدهار.

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قناة ليبيا الحدث

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