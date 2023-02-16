ضبط أخطر تاجر أقراص مخدرة بالمنطقة الشرقية

تمكن أعضاء فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بنغازي من ضبط أكبر تاجر أقراص مخدرة ومؤثره عقلياً بالمنطقة الشرقية وصادر في حقه حكم غيابي أعدام رمياً برصاص في قضايا جلب أقراص مخدرة من جمهورية مصر العربية إلى ليبيا.

وإلحاقاً إلى القضية السابقة بشأن ضبط سائق مرسيدس (فيتو) والذي يقوم بجلب أقراص مخدرة ومؤثرة عقلياً من جمهورية مصر العربية عبر الطريق (البري) منفذ أمساعد الحدودي والتي بلغت الكمية المضبوطة (37600) قرص مخدر نوع(أرتان وابتريل) وهو مصدر هذه الاقراص.

وتم أحالته إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل بنغازي.