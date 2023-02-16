النحيب والقطراني يلتقيان رئاسة نادي الزمالك المصري بمدينة بنغازي

التقى نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، بحضور عضو مجلس النواب بدر النحيب؛ رئاسة بعثة نادي الزمالك المصري، وذلك بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وبحسب مكتب الإعلام بالحكومة؛ تقدمت رئاسة الوفد، متمثلة بعضوي مجلس الإدارة، عضو مجلس النواب المصري سليمان وهدان، واللواء علاء مقلد، والمشرف العام على الكرة أمير مرتضى منصور؛ بالشكر لنائب رئيس الحكومة لحفاوة الاستقبال، وتوفير كافة الإمكانات، كما نقلوا تحيات رئيس نادي الزمالك المصري المستشار مرتضى منصور، وشكره الحكومة الليبية لما قدمته من تسهيلات للبعثة.

كما تخلل اللقاء؛ تكريم نائب رئيس الحكومة بدرع النادي تقديرا لجهوده ومساعيه الداعمة للأنشطة الرياضية، فضلا عن تقديم دعوة لحضور المباراة التي سيلتقي فيها النادي المصري بفريق المريخ السوداني، والمقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب الشهداء بمدينة بنغازي.