تفاصيل صادمة في القبض على شخص قام بـطعـن أخيه في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس عن تمكن مركز شرطة بوعطني من القبض على شخص قام بطعن أخيه بواسطة سلاح أبيض مما إستدعى دخوله لمستشفى الجلاء.

وبحسب المعلومات وفقًا لمديرية الامن، عُقب ورود معلومات لمركز شرطة بوعطني مفادها دخول مواطن إلى العناية الفائقة بمستشفى الجلاء على خلفية طعنه بسلاح أبيض من قبل شقيقه .

وعُقب إستقبال البلاغ حضر إلى المركز والد الشاكي وأفاد بأن إبنه المشكو فيه قام بطردهم من المنزل وتهديدهم بالقتل وقام بالإعتداء على شقيقه وطعنه بواسطة سلاح أبيض وتم إسعافه إلى مستشفى الجلاء .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس المركز العميد أحمد النعاس تعليماته بسرعة الإنتقال وضبط الشخص سالف الذكر وتم إنتقال أعضاء التحريات إلى منطقة القرية المساكن وضبط المعني والانتقال به إلى المركز .

وبالإستدلال إعترف بما نسب إليه وكما أفاد ان قيامه بطعن أخيه وطرد ذويه من المنزل بسبب مشاكل عائلية من مدة طويلة حسب قوله وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل .