صلاح بادي : لم تكن لدينا مشكلة مع معمر القذافي

قال آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي، أن العقيد معمر القذافي تسبب في انتشار الجهل وأهدر البلاد في حرب تشاد .

وأضاف بادي، في تسجيل صوتي بمناسبة ذكرئ ثورة 17 فبراير، قائلًا : ” لم تكن لدينا مشكلة مع معمر القذافي لو سمع كلمة شعبه، وكان كل همنا أن يبني بلاده، وألا يُرسل أموالنا للخارج”.

وتابع آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا، قائلًا ان معمر القذافي تسبب في انتشار الجهل وأهدر البلاد في حرب تشاد، ودخل في معارك أخرى لا علاقة لنا بها في إفريقيا، ويُسمي نفسه ملك ملوك إفريقيا، بحسب قوله .

وأكمل بادي، حديثه قائلًا: أن “من كانوا يدعمون القذافي عادوا مُجددا إلى السلطة وكأن 17 فبراير لم تقم، لأنهم يُريدون الفساد الذي أسسوه يُعشش فيها”.

وأشار الى أن كل الحكومات التي أتت تُدير مؤامرات، ونحن نواجههم ونضربهم ضربات استباقية، بحسب وصفه .

وقال بادي ان الليبيون يُعالجون في تونس، بينما لدينا أموال تبني أفضل مستشفيات في العالم وأفضل أطباء وجامعتنا أصبحت مهزلة .

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