وزارة الداخلية تؤكد القبض على أحلام اليمني وحنين العبدلي

العنوان – بنغازي

كشفت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية اليوم الخميس، القبض على الفنانة الشعبية أحلام اليمني و حنين العبدلي على ذمة قضايا مُخلّة بالشرف والآداب العامة.

وأوضحت وزارة الداخلية أن القبض على اليمني والعبدلي جاء كذكل لمُخالفتهما قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022م الذي أصدره مجلس النواب.

وأكدت الوزارة أن المتّهمتَين تم القبض عليهما من قِبل وزارة الداخلية ومتواجدتَين حاليًا في السجن النسائي وذلك عملاً بقوانين ولوائح الدولة الليبية بالخصوص.

ونوهت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض على المذكورتَين أعلاه لإساءتهما لمكانة المرأة الليبية العفيفة والكريمة في مُجتمعنا المُحافظ بأفعالٍ وسلوكياتٍ دخيلة علينا وتُسيء لعاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف.

وشددت أنه لا صحة لما يُشاع عبر مواقع التواصل الاِجتماعي عن خطفهما وما هي إلا أخبار عارية عن الصحة غرضها الفتنة والنَيل من الاستقرار الأمني الذي تحقّق بفضل الجهود الأمنية.

وحذرت الوزارة كل من تسوّل له نفسه العبث وارتكاب مثل هذه الأفعال بأنه سيُلقى خلف القضبان ويُقدّم للقضاء الليبي العادل بلا هوادة وبدون إستثناء والقانون فوق الجميع.