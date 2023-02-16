“عقيلة صالح” يقترح تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة ومستقلين تتولى اختيار سلطة تنفيذية ليبية جديدة

شارك رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عبر تقنية الفيديو، في المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية الليبية الذي عقد اليوم الخميس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والذي أقيم تحت عنوان “الأمن الليبي والاقتصاد والانقسام المؤسسي.. إلى أين؟”.

وقال صالح، في كلمته، إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعترف به دوليًا في ليبيا وهو صاحب الحق الأصيل في إعداد وإصدار التشريعات ومنح الثقة وسحبها من الحكومة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للدولة كيان استشاري غير مختص.

واقترح عقيلة صالح في كلمته تشكيل لجنة تتكون من 15 عضواً مجلس النواب و15 عضواً من مجلس الدولة الاستشاري، ومثلهم من المستقلين والمختصين تكون مهامهم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي.

وأضاف أن مهمة السلطة الجديدة الموحدة ستكون «توفير احتياجات المواطنين وحل المشكلات ومساعدة المفوضية لتتمكن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المتفق عليه، وكذلك إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتوزيع الثروة بين أقاليم البلاد.

ويشارك في المؤتمر نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، والمبعوثون الخاصين لليبيا لكل من أميركا وألمانيا وفرنسا، وخبراء ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية وتشاتام هوس، والخبير الاقتصادي محسن الدريجة، وكبير الباحثين بمركز الدراسات الدولية بجامعة جون هوبكنز في واشنطن حافظ الغويل، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة والحقوقية الليبية آمال العبيدي، والبروفيسور الليبي هاني شنيب، الخبير المصرفي نعمان البوري، وعضو لجة حوار الصخيرات، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، فضيل الأمين.

Trending ممثلو النقابات العمالية الليبية لـ”البعثة الأممية”: العمال لا تصرف رواتبهم ويتعرضون لمضايقات من الميليشيات

يذكر أن المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية، هو منظمة خيرية غير ربحية، جرى تأسيسها من قبل مجموعة من الخبراء الأميركيين والليبيين في العاصمة واشنطن في يوليو 2016، بهدف إعادة بناء علاقات أميركا وليبيا بأُسس مبنية على المعلومات الصحيحة وبعيدا عن التأثيرات والتوجهات الحزبية.