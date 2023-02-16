مرور بنغازي ينشر إحصائية حوادث الطرق لشهر يناير

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كشف قسم المرور والتراخيص بنغازي، أنه تم تسجيل عدد 157 حادث سير خلال شهر يناير الماضي.

وأوضح القسم عبر حسابه على “فيسبوك” أنه نتج عن 18 حادث وفاة عدد 21 شخص، والإصابات البليغة من 39 حادث 56 شخص.

وأشار قسم المرور والتراخيص إلى أن الحوادث البسيطة 28 حادث نجم عنها 47 إصابة، لافتًا إلى أن حوادث الإتلاف للسيارات فقد 72 حادث.

ولفت القسم إلى أن إجمالي المركبات التالفة 281 سيارة، مؤكدًا أن القيمة المالية للسيارات التالفة تقديرًا 281 ألف دينار.

وأفاد أن إجمالي المستندات المضبوطة والسرعة بلغت 1269 مستند، وعدد الجنح 950 جنحة وعدد المخالفات 850 مخالفة.

وأكد قسم مرور بنغازي أن إجمالي السيارات المحجوزة 335 سيارة، وحوادث الخمرة 14 حادث، وضبط الليبيين والاجانب بدون مستندات 21 مخالفة.