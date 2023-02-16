القبض على أحلام اليمني وحنين العبدلي لارتكابهما أفعال خادشة للحياء

ألقت الأجهزة الأمنية في بنغازي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان، القبض على ” أحلام اليمني وحنين العبدلي” على ذمة قضايا مُخلّة بالشرف والآداب العامة ولمُخالفتهما قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022م الذي أصدره مجلس النواب.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، أن المتّهمتَين تم القبض عليهما من قِبل وزارة الداخلية ومتواجدتَين حاليًا في السجن النسائي وذلك عملاً بقوانين ولوائح الدولة الليبية بالخصوص .

ونوهت وزارة الداخلية، بأنها ألقت القبض على المذكورتَين لإساءتهما لمكانة المرأة الليبية العفيفه والكريمة في مُجتمعنا المُحافظ بأفعالٍ وسلوكياتٍ دخيلة علينا وتُسيء لعاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف.

وشددت الوزارة في بيانها على أنه لا صحة لما يُشاع عبر مواقع التواصل الاِجتماعي عن خطفهما وما هي إلا أخبار عارية عن الصحة غرضها الفتنة والنَيل من الاِستقرار الأمني الذي تحقّق بفضل الجهود الأمنية ورجال الوطن الشرفاء.

وحذرت الوزارة، كل من تسوّل له نفسه العبث واِرتكاب مثل هذه الأفعال بأنه سيُلقى خلف القضبان ويُقدّم للقضاء الليبي العادل بلا هوادة وبدون استثناء والقانون فوق الجميع .