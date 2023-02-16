ليبيا تُشارك في الموتمر الإقليمي حول الإنتقال نحو العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة بلبنان

بيروت 16 فبراير 2023 (وال)- شاركت ليبيا في أعمال الموتمر الإقليمي حول الإنتقال نحو العيش المستقل للأشخاص ذوي الإعاقة بلبنان خلال يومي 14 – 15 فبراير، والذي نظمته منظمة الأسكوا التابعة للأمم المتحدة.

وشارك ليبيا بوفد حكومي ضم كلا من: السيد بشير الفيتوري خبير شئون الإعاقة بوزارة الشئون الاجتماعية ومقرر المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ورئيس اللجنة البارالمبية الليبية السيد خالد الرقيبي، وعضو مجلس مركز أبحاث الإعاقة الدكتور ليلي الفيتوري.

هذا وافتتحت أعمال الموتمر بمناقشات واسعة حول المادة 19 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تعني بالعيش المستقل، وضرورة الإبتعاد عن الإيواء بالمؤسسات الحكومية والخاصة، والانتقال إلى نقل الخدمات من المؤسسة إلى المنزل، وتقديم أفضل الخدمة من خلال برامج تدريبية تستهدف الشخص ذوي الإعاقة وأسرته، وتوفير كافة المتطلبات التي تحتاجها هذه الشريحة، لتطبيق الحق في العيش المستقل الذي يستهدف كافة الفئات، وهو مشروع يحتاج إلى وضع سياسة تضمن تنفيذه دون الإخلال أو العبث بمستوى الخدمة، ويضمن هذا الحق إلى دعم الشخص المساعد الذي يكون من الأسرة لتقديم الخدمة بالمنزل بدلا من أن تكون بالمؤسسة.

وتزامنًا مع هذا المؤتمر؛ عقد الوفد الليبي اجتماعًا مع السيد المقرر الخاص لشئون الإعاقة بالإمم المتحدة، عرض خلاله رئيس الوفد الليبي السيد بشير الفيتوري، واقع الحال لهذه الشريحة وتقصير المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة اتجاه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة وأن ليبيا أصبحت ضمن الدول المصادقة على الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره، تعهد السيد المقرر الخاص لشئون الإعاقة بالإمم المتحدة، بوضع اهتمامًا خاصة لأوضاع الإعاقة في ليبيا، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وتقديم الماشوره.

وأبلغ السيد المقرر الخاص لشئون الإعاقة بالإمم المتحدة، الوفد الليبي تحياته لوزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة وفاء الكيلاني، واستعداده الكامل للتعاون مع حكومة الوحدة من أجل دعم ومناصرة هذه الشريحة. (وال) ر ع/ ر ت

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