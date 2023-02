نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن وكالة ترويج التجارة وتدويل الشركات الإيطالية، أن روما أصبحت أول شريك تجاري لليبيا في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022.

ووفقا لوكالة ترويج التجارة، فقد بلغ حجم التجارة بين إيطاليا وليبيا 11.09 مليار يورو بارتفاع 67.38 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وحصة سوقية بلغت 23.19 في المائة متقدمة على الصين التي سجلت ارتفاعًا بـ9.22 في المائة من حصة السوق 4.41 مليار يورو، ثم تأتي اليونان فإسبانيا فألمانيا فتركيا ثم هولندا.

وسجلت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا نموًا، في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2022، بنسبة 73.69 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغت 1.94 مليار يورو وحصة سوقية 13.11 في المائة.

ووفق وكالة نوفا، فإن إيطاليا هي المورد الثالث لليبيا بعد تركيا، حيث بلغ مجموعها 2.46 مليار يورو، بحصة سوقية بلغت 16.64 في المائة، في المقابل سجلت الواردات إلى إيطاليا من ليبيا نموًا بنسبة 66.1 في المائة إلى 9.15 مليار يورو.

وتم تأكيد وترسيخ إيطاليا، في أول 11 شهرًا من عام 2022، أول سوق للصادرات الليبية بحصة سوقية بلغت 27.7 في المائة، متقدمة على إسبانيا (10.51 في المائة و 3.5 مليار يورو)، وألمانيا (9.57 في المائة و 3.16 مليار يورو)، والصين. (7.39 بالمئة و 2.44 مليار يورو)، بحسب ما نقلته الوكالة الإيطالية.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية نوفا

The post إيطاليا أول شريك تجاري لليبيا في أول 11 شهرًا من عام 2022 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار