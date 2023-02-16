باشاغا يثني على توافق مجلسي النواب والدولة ويشيد بجهود لجنة 5+5 العسكرية

الوطن| متابعات

قال رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” إن ثورة 17 فبراير انطلقت بدعوة نحو العدل والمساواة لكنها انحرفت لما يُناقض مبادئها، كما أكد أن ليبيا مُهددة وتُحيطها والمؤامرات وأن على الجميع إخلاص النية نحو توحيد مؤسسات الدولة وإصلاحها

باشاغا وفي كلمة له وجهها لليبيين بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير أثنى على توافق مجلسي النواب والدولة للوصول لقاعدة دستورية نحو الانتخابات، كما أشاد بجهود مسار لجنة 5+5 لوقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسات العسكرية وإنهاء التواجد الأجنبي على الأرض الليبية.

هذا وأكد باشاغا على التزام الحكومة الليبية بتنفيذ برنامج إصلاح شامل يرفع من كفاءة المؤسسات ويكافح الفساد في ليبيا، وعلى أن تجاوز هذه الأزمة يكون بتسخير الإمكانيات كافة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستُنهي الانقسام وتُجدّد الشرعية، وفق تعبيره.