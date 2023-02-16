حمودة: كنت في (دبي) عاصمة الإمارات..البركي ترد: شكرًا سنعتمدها بدل (أبوظبي)

أخبارليبيا24 – خاص

يتحين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فرصة ملاحظة أخطاء وهفوات السياسيين والمسؤولين في الدولة؛ من أجل توجيه النقد لهم، خاصة إن صدرت عنهم أفعال وأقوال أو حتى كتابات خارج السياق.

الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، ليس استثناءً، فقد جرى رصده وقد أعرب في أحد منشوراته عن سعادته بتلبية دعوة منتدى الشباب العربي للمشاركة في الاجتماع العربي للقادة الشباب.. إلى هنا لا يوجد شيء يشوب المنشور، ولكن بعد مواصلة القراءة ستجد أنه جعل لدولة الإمارات عاصمة جديدة، وهي مدينة “دبي”، في حين أن عاصمة الإمارات هي مدينة “أبوظبي”، وهذا خطأ يحسب على ناطق باسم حكومة، خاصة لأن منصبه له تأثير دبلوماسي شديد الخطورة.

ما حدث، بميزان الدبلوماسية، هو أن هناك فعالية مهمة أقيمت في دولة تربطها بليبيا علاقة دبلوماسية، وأرسلت في طلب “ممثل حكومة الدولة”، بصفته لا بشخصه، فلا أحد يهتم بشخص “حمودة” ليوجه له دعوة بشخصه.

ولأن الأوضاع في ليبيا كاريكاتيرية، سقطت الدعوة في اليد الخطأ، لتوجه ليبيا رسالة إلى العالم تعبر بصدق عما يحدث داخلها، فها هو مسؤول محشور داخل بذلة ابتاعها بأموال الليبيين، لا يعرف أين هو ولا من يمثل ولا جحم الأضرار الدبلوماسية طويلة المدى التي ستلحق بدولة لا تحسن اختيار ممثليها، لدرجة أن ممثل حكومتها لم ينشغل يومًا بمعرفة عاصمة الدولة التي سيسافر إليها.

والطريف أن هناك تعليقات لأشخاص دعوا الله أن يضل “حمودة” طريقه هناك، لأن ذلك -وفقًا لقدراته العقلية- قد يعني أنه لن يعود إلى ليبيا مجددًا، لأنه قد لا يعرف مكان سفارة بلده.

ووجهت الدكتورة ريم البركي، الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة، انتقادًا لـ”حمودة”، من خلال تعليقها على منشوره وتنبيهه إلى الخطأ الذي وقع فيه.

وقالت “البركي” متهكمة: “حتى لحظات مضت كنت أعتقد أن عاصمة الإمارات العربية المتحدة هي «أبوظبي»، شكرًا على تصحيح المعلومة من خلال منشورك هذا”.

وتابعت الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة: “إذن سنعتمد «دبي» عاصمة للإمارات، النخب والقادة أدرى”.