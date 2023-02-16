الكوني: نظام المحافظات يحصن طرابلس من الهجوم عليها

شدد عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، على ضرورة العودة إلى نظام المحافظات الذي بدوره سيقلل الضغط ويحصن العاصمة طرابلس من الهجوم عليها لكونها فقط عاصمة مركزية.

وأضاف الكوني، في كلمة خلال جلسة «الأمن الليبي والاقتصاد والانقسام المؤسسي إلى أين؟» المنعقدة ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية الليبية، أن هذا النظام سيضمن توزيع الثروات بشكل عادل على مناطق ليبيا.

وأوضح أن هذا النظام يسمح بتوزيع الثروات على مختلف ربوع ليبيا ومن ثم يقلل الضغوط على العاصمة التي لن تصبح بالتالي «شأن عام يهتم به كل المواطنين» في ضوء تركيزهم على محافظاتهم.