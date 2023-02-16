تفاصيل صادمــة… سقوط شبكة دعــ ـارة وممرضة إجهــاض في بنغازي -صور

ألقت الإدارة العامة للبحث الجنائي القبض على شبكة دعــارة تديرها امرأة تتخذ من شقة في منطقة القوارشة بمدينة بنغازي وكرا للممارسة أعمالها.

وبحسب بيان صادر عن الادارة العامة للبحث الجنائي، “تلقي مكتب الآداب العامة بإدارة التحريات والاستدلال معلومات مصدرية تفيد بوجود تحركات مريبة لشباب وشابات في شقة مملوكة لامرأة في منطقة عمارات القوارشة”.

ووفقا للبيان “أطلق مكتب الآداب العامة عملية تحري لجمع معلومات عن المكان وصاحبته وذلك قبل ان يفتح محضر استدلال أخذ على أثره تأشيرة النيابة العامة بالمداهمة بعد التحقق من المعلومات وتدوينها في المحضر”.

وأضاف البيان “بعد تحديد ساعة الصفر داهمت قوات مكتب الآداب العامة صحبة عناصر الشرطة النسائية بالإدارة العامة للبحث الجنائي الشقة المرصودة والتي ضبط بداخلها ثلاث فتيات وشابين كانوا يتعاطون المخــدرات داخل إحدى غرف الشقة”.

وافاد البيان “بالانتقال بالمقبوض عليهم للمقر الرئيسي للإدارة العامة للبحث الجنائي وخلال الاستدلال معهم أفادوا أنهم يمتهنون الدعــارة داخل الشقة كما أنهم يقيمون حفلات ماجنـة في إماكن متعددة مقابل مبالغ مالية”.

وأفاد أحد الشباب المقبوض عليهم بأنه من الشــواذ ” مثلـي ” ويقوم بحفلات جنســية للشــواذ فيما اعترفت إحدى الفتيات بأنها قامت بعدد من عمليات الإجهاض بعد أن حملت بطريقة غير شرعية.

وبناء على تلك الاعترافات تم ضبط ممرضة تعمل بإحدى مستشفيات المدينة تقوم بعمليات الإجهاض للنساء اللاتي يحمل بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية.