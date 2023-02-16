القيادة العامة ترسل عاشر طائراتها المحملة بالمساعدات للمنكوبين في سوريا

أعلنت وزارة المواصلات بالحكومة السورية عن وصول الطائرة العاشرة للمساعدات الإنسانية من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية منذ بدء كارثة الزلزال.

وقالت الوزارة في بيان عبر “فيسبوك” إن الطائرة أقلعت من بنغازي ووصلت إلى مطار اللاذقية الدولي محملة بـ 37 طنا من المواد الطبية والإغاثية للمتضررين من الزلزال .

وأوضح البيان أن هذه المساعدات مقدمة من القيادة العامة للقوات المسلحـة العربية الليبية.

وكان القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية وجه بمد جسر جوي من المساعدات الإنسانية إلى المنكوبين في سوريا فور وقوع كارثة الزلزال الذي ضرب شمال سوريا وجنوب تركيا

ومنذ وقوع الزلزال في 6 فبراير الجاري بلغ عدد الضحايا في سوريا إلى ما لا يقل عن 5841 قتيلا وفقًا لما ذكره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أول من أمس الثلاثاء.