البيضاء: استعادة 300 قطعة أثرية تعود إلى العصر الإغريقي

عثرت القوى الأمنية في مدينة البيضاء على 300 قطعة أثرية لدى أحد المواطنين بعد أن وصلتها معلومات عن حيازته للقطع التي تعود للعصر الإغريقي وينطبق عليها “مصطلح الأثر المنقول”.

وبحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية فإن النيابة العامة فحصت المعلومات التي وصلت إليها و«تبين لها انتفاء مشروعية حيازة هذه الآثار للشخص المبلّغ عنه، فطلبت بسرعة استعادتها وضمها لمصلحة الآثار».

يذكر أن «جهاز دعم الاستقرار» التابع للمجلس الرئاسي، أعلن الأسبوع الجاري، أنه استعاد تمثال برونزي لـ«الذئبة كابيتولينا» وهي قطة أثرية ثمينة، قال إنها كانت مسروقة من متحف السرايا الحمراء بطرابلس العاصمة.

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