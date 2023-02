طالبت بلدية الخمس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتواصل مع الجهات المسؤولة عن قفل الطريق الذي يرابط بين بلدية مصراتة والبلديات المجاورة

وقالت البلدية في بيان لها لحل مشكلة نقص الوقود والغاز في المدينة، إنهم تواصلوا مع وزارة الحكم المحلي لوضع حلول سريعة وبديلة لحلحلة الأزمة بالتنسيق مع شركة البريقة لتسويق النفط للتزويد بإمدادات الوقود والغاز والعمل على إنشاء خزانات وقود داخل البلدية مستقبلا.

وطمأن المجلس البلدي الخمس المواطنين بحل هذه الإشكالية وتقديم الخدمات اللازمة لهم مع الجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن قوة أقفلت مدخل مدينة مصراتة الغربي، وأغلقت بوابته “الدافنية” منذ 4 أيام؛ لمطالبة حكومة الوحدة الوطنية بصرف مستحقاتهم؛ بعد وعود بصرفها العام الماضي، وفق المحتجين.

المصدر: بلدية الخمس

The post الخُمس تطالب رئيس الحكومة بفتح الطريق الرابط بين مصراتة والبلديات المجاورة appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار