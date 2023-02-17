في الذكرى الثانية عشر لثورة فبراير..باشاغا: ليبيا صارت دولة متعثرة

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قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم لا يختلف اثنان على أن ليبيا صارت دولة متعثرة.

وأضاف باشاغا في كلمة مسجلة بمناسبة الذكرة الثانية عشرة لثورة فبراير أن في ليبيا الأىن المؤسسات منقسمة، الجيش مهمش ومستهدف، والشرطة مقسمة، والحدود مستباحة، وثرواتنا تنهب يوميا في وضح النهار”.

وتابع رئيس الحكومة :”كل يوم مليونير جديد بالمال الحرام، بينما كل يوم يموت طفل وامرأة وعجوز جراء المرض والفقر، موازين العدالة صارت مقلوبة».

وأكد أن مبادئ ثورة 17 فبراير، كانت المطالبة بدولة عادلة تسودها المساواة، لا ظلم ولا تهميش ولا استبداد لكن للأسف انحرفت بما هو مناقض ومخالف لمبادئ فبراير وهذه الانحرافات تبرر وتسوق باسم فبراير زورا.

وأضاف أن الأطباء والمهندسين والاقتصاديين وغيرهم من المؤهلين أصبحوا عاطلين عن العمل، بينما غير المؤهلين وأصحاب الجريمة المنظمة والسوابق الجنائية صاروا وجهاء لبلادنا، فهل هذه الثورة التي نحتفل بها؟.

وذكر باشاغا أن الوطن في خطر، وليبيا تهددها الأخطار والمؤامرات، ونحن نساهم في ضياع ليبيا ومستقبلها، وعلينا أن نكون صادقين ونخلص النية لتوحيد مؤسسات الدولة وسلطاتها وأن نمضي قدما نحو الإعمار وإنهاء زمن الحروب والقتال والشقاق.

وأثنى باشاغا على تقارب مجلسي النواب والدولة للتوافق على قاعدة دستورية لتحقق آمال الليبيين بالانتخابات، مشيدًا أيضًا بمسار لجنة 5+5 بالحفاظ على اتفاق برلين لوقف إطلاق النار وإجلاء القوات الأجنبية وتوحيد الجيش.

واوضح رئيس الحكومة أن الآمال معقودة على تحقيق مصالحة وطنية خالصة، وإنهاء مظاهر السلاح للوصول قريبا إلى الدولة المنشودة من خلال تسخير كافة الإمكانيات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي ستحقق مطالب الشعب الليبي وتنهي الانقسام وتجدد الشرعية.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ برنامج إصلاح شامل يرفع من كفاءة المؤسسات، ويحقق الأمن، وسيادة حكم القانون، ومكافحة الفساد المالي والإداري، وإعادة الإعمار للمناطق المتضررة.

وأشار إلى أن الحكومة تعكف أيضًا حاليًا مع نخبة من الخبراء والأكاديميين على تأسيس لبنَات هويتنا الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الثروات وتوفير الخدمات الضرورية في كافة البلديات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.