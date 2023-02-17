الإدارة العامة للبحث الجنائي: سقوط شبكة دعارة وممرضة إجهاض في بنغازي

العنوان – بنغازي

أكدت الإدارة العامة للبحث الجنائي القبض على شبكة دعارة تديرها امرأة تتخذ من شقة في منطقة القوارشة بمدينة بنغازي وكرا للممارسة أعمالها.

وأوضحت الإدارة أن مكتب الآداب العامة بإدارة التحريات والاستدلال تلقى معلومات مصدرية تفيد بوجود تحركات مريبة لشباب وشابات في شقة مملوكة لامرأة في منطقة عمارات القوارشة.

وذكرت الإدارة أن مكتب الآداب العامة أطلق عملية تحري لجمع معلومات عن المكان وصاحبته وذلك قبل أن يفتح محضر استدلال أخذ على إثره تأشيرة النيابة العامة بالمداهمة بعد التحقق من المعلومات وتدوينها في المحضر.

وأشارت إلى أنه بعد تحديد ساعة الصفر داهمت قوات مكتب الآداب العامة صحبة عناصر الشرطة النسائية بالإدارة العامة للبحث الجنائي الشقة المرصودة والتي ضبط بداخلها ثلاث فتيات وشابين كانوا يتعاطون المخدرات داخل إحدى غرف الشقة.

ولفتت الإدارة إلى أنه بالانتقال بالمقبوض عليهم للمقر الرئيسي للإدارة العامة للبحث الجنائي وخلال الاستدلال معهم أفادوا أنهم يمتهنون الدعارة داخل الشقة كما أنهم يقيمون حفلات ماجنة في أماكن متعددة مقابل مبالغ مالية.

وأفادت أن أحد الشباب المقبوض عليهم أكد بأنه من الشواذ ” مثلي ” ويقوم بحفلات جنسية للشواذ فيما اعترفت إحدى الفتيات بأنها قامت بعدد من عمليات الإجهاض بعد أن حملت بطريقة غير شرعية.

وكشفت الإدارة أنه بناء على تلك الاعترافات تم ضبط ممرضة تعمل بإحدى مستشفيات المدينة تقوم بعمليات الإجهاض للنساء اللاتي يحملن بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية.