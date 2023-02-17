اقعيم: بعد أسبوع انطلاق حملة جمع السلاح في مناطق سيطرة القوات المسلحة

أخبارليبيا24

أكد وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية فرج اقعيم عن انطلاق حملة موسعة لجمع السلاح في مناطق سيطرة القوات المسلحة.

وأوضح اقعيم أن هذه الحملة ستنطلق بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأضاف وكيل الداخلية أن الحملة الموسعة ستشمل حتى تفتيش البيوت و من يمتنع عن تسليم ما بحوزته لأقرب معسكر أو مديرية سيُحال لنيابة مكافحة الإرهاب.

وأفاد اقعيم أنه بعد سبعة أيام تحديدًا ستتم مداهمة أية أوكار تحوي الأسلحة بالإضافة إلى منازل المواطنين الذين لم يسلموا الأسلحة التي بحوزته.

ولفت وكيل الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالاستعانة بالكلاب المدربة والاجهزة المتطورة للكشف عن السلاح.

وذكر اقعيم أن كل من يخالف سيتعرض للمساءلة القانوينة ويحال إلى نيابة مكافحة الإرهاب لأن السلاح الحربي يدخل في مجال قانون الإرهاب “قضايا أمن دولة”.