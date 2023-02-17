ليبيا الان

مجلس النواب: نتقدم بخالص التهاني للشعب الليبي بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة السابع عشر من فبراير

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

هنأ مجلس النواب، الشعب الليبي بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة السابع عشر من فبراير.

مجلس النواب، وفي بيان له، قال: “يصادف اليوم الذكرى الثانية عشر لثورة السابع عشر من فبراير عندما خرج أبناء ليبيا مطالبين بحقهم في الحرية والعدالة والعيش الكريم، وبهذه المناسبة يتقدم مجلس النواب رئاسة وأعضاء بخالص التهاني للشعب الليبي داعين الله عز وجل أن يمن على بلادنا بالأمن والاستقرار وأن تتحقق مطالب شعبنا وأمانيه التي خرج من أجلها في مثل هذا اليوم عام 2011.م لينعم وطننا وشعبنا بالرخاء والازدهار”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك