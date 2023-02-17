اقعيم يؤكد انطلاق حملة لجمع السلاح ويحذر الممتنعين بنيابة مكافحة الإرهاب

العنوان – بنغازي

أعلن وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية فرج اقعيم انطلاق حملة موسعة لجمع السلاح بعد أسبوع في مناطق سيطرة القوات المسلحة.

وأضاف اقعيم خلال اجتماع موسع مع مديري أن هذه الحملة ستنطلق بناء على تعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأفاد وكيل الداخلية أن الحملة الموسعة ستشمل حتى تفتيش البيوت و من يمتنع عن تسليم ما بحوزته لأقرب معسكر أو مديرية سيُحال لنيابة مكافحة الإرهاب.

وأوضح اقعيم أنه بعد سبعة أيام تحديدًا ستتم مداهمة أية أوكار تحوي الأسلحة بالإضافة إلى منازل المواطنين الذين لم يسلموا الأسلحة التي بحوزته.

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية بالاستعانة بالكلاب المدربة والاجهزة المتطورة للكشف عن السلاح.

وحذر وكيل الوزارة كل من يخالف بأنه سيتعرض للمساءلة القانوينة ويحال إلى نيابة مكافحة الإرهاب لأن السلاح الحربي يدخل في مجال قانون الإرهاب.

وعانت ليبيا منذ 2011 من فوضى انتشار السلاح والذي بسببه أزهقت الكثير من الأرواح البريئة سواء في الاشتباكات أو حتى في الأفراح والمناسبات بسبب الرماية العشوائية.