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الحامي: جلسة لمجلس الدولة الأحد المقبل لمناقشة التعديل الدستوري الـ13

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

كشفت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي عن موعد الجلسة القادمة لأعضاء المجلس، موضحة أنه سيتم عقد جلسة يوم الأحد المقبل لمناقشة التعديل الدستوري وخارطة الطريق.

الحامي وفي تصريح صحفي رصده موقع الوطن أضافت أن الجلسة المرتقبة ستناقش أيضاً كيفية عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية إلى حين إجراء الانتخابات.

هذا وأقر مجلس النواب خلال جلسته في بنغازي يوم 7 فبراير التعديل الدستوري الـ13 بإجماع النواب الحاضرين، وأحاله الأربعاء، إلى مجلس الدولة، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقاً لما جرى الاتفاق عليه.

 

 

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التعديل الدستوري 13 ليبيا مجلس الدولة نعيمة الحامي

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الوطن الليبية

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