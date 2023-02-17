رئيس مجلس النواب ينعى نائب رئيس مجلس قبائل الجبارنة الشيخ محمد العريبي

نعى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، القامة الوطنية والاجتماعية نائب رئيس مجلس قبائل الجبارنة شيخ قبيلة العريبات محمد بلقاسم رحيل العريبي.

المستشار صالح، وفي نعيه، قال: “إذ كان الراحل صاحب مواقف وطنية وكان من أهل الحل والعقد المشهود لهم برجاحة العقل والحكمة وكان له دور هام في الحياة الاجتماعية ولم الشمل وتحقيق المصالحة بين أبناء الوطن”.

وتقدم رئيس مجلس النواب بخالص تعازيه ومواساته القلبية لكافة أبناء الشعب الليبي ولأسرة الفقيد وذويه وقبيلة العريبات المجاهدة ولقبائل الجبارنة عامة.