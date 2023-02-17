سقوط شبكة دعارة وممرضة إجهاض في بنغازي

ألقت الإدارة العامة للبحث الجنائي القبض على شبكة دعارة تديرها امرأة تتخذ من شقة في منطقة القوارشة بمدينة بنغازي وكرا لممارسة أعمالها.

وذكرت الإدارة العامة للبحث الجنائي في بيان أن مكتب الآداب العامة بإدارة التحريات والاستدلال معلومات تفيد بالاشتباه في شقة مملوكة لامرأة في منطقة عمارات القوارشة بسبب تردد شباب وفتيات عليها.

وبعد إجراء التحريات الأمنية تحصل مكتب الآداب العامة على النيابة العامة بمداهمة المكان بصحبة عناصر الشرطة النسائية بالإدارة العامة للبحث الجنائي، وتم ضبط بداخلها ثلاث فتيات وشابين كانوا يتعاطون المخدرات داخل إحدى غرف الشقة.

وذكر البيان أن المقبوض عليهم أفادوا خلال الاستدلال بأقوالهم في المقر الرئيسي للإدارة العامة للبحث الجنائي بأنهم يمتهنون الدعارة داخل الشقة كما أنهم يقيمون حفلات ماجنة في أماكن متعددة مقابل مبالغ مالية.

وأفاد أحد الشباب المقبوض عليهم بأنه من الشواذ ” مثلي ” ويقوم بحفلات جنسية للشواذ فيما اعترفت إحدى الفتيات بأنها قامت بعدد من عمليات الإجهاض بعد أن حملت بطريقة غير شرعية، بحسب البيان.

وبناء على تلك الاعترافات تم ضبط ممرضة تعمل بإحدى مستشفيات المدينة تقوم بعمليات الإجهاض للنساء اللاتي يحملن بطريقة غير شرعية مقابل مبالغ مالية، وفق البيان.