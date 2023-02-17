موسى الكوني: يجب أن تعود ليبيا لنظام المحافظات لتقليل الضغوط على طرابلس

قال عضو المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، إنه من الضروري أن تعود ليبيا لنظام المحافظات، معتبراً أن ذلك يقلل الضغوط على العاصمة طرابلس ويحصنها ضد الهجوم عليها.

جاء هذا في كلمة الكوني، خلال المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية الليبية الذي عقد اليوم الخميس، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والذي أقيم تحت عنوان “الأمن الليبي والاقتصاد والانقسام المؤسسي.. إلى أين؟”.

وأوضح الكوني، أن هذا نظام المحافظات سيسمح بتوزيع الثروات على مختلف ربوع ليبيا ومن ثم يقلل الضغوط على العاصمة التي لن تصبح بالتالي شأن عام يهتم به كل المواطنين في ضوء تركيزهم على محفظاتهم.

ويشارك في المؤتمر مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة سابقا، ستيفاني وليامز، والمبعوثون الخاصين لليبيا لكل من أميركا وألمانيا وفرنسا، وخبراء ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية وتشاتام هوس، والخبير الاقتصادي محسن الدريجة، وكبير الباحثين بمركز الدراسات الدولية بجامعة جون هوبكنز في واشنطن حافظ الغويل، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة والحقوقية الليبية آمال العبيدي، والبروفيسور الليبي هاني شنيب، الخبير المصرفي نعمان البوري، وعضو لجة حوار الصخيرات، رئيس مجلس التطوير الاقتصادي السابق، فضيل الأمين.

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يذكر أن المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية، هو منظمة خيرية غير ربحية، جرى تأسيسها من قبل مجموعة من الخبراء الأميركيين والليبيين في العاصمة واشنطن في يوليو 2016، بهدف إعادة بناء علاقات أميركا وليبيا بأُسس مبنية على المعلومات الصحيحة وبعيدا عن التأثيرات والتوجهات الحزبية.