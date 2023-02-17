وليامز: على الجميع الاعتراف بأن الأزمة الليبية ليست قَدَراً

الوطن| رصد

قالت المستشارة الأممية السابقة ستيفاني وليامز، إنه على القادة الليبيين والفاعلين الأجانب، الاعتراف بأن الأزمة الليبية ليست قدرًا وأن حلها بأيديهم، مشددة على ضرورة حدوث توافق مصري تركي حول مستقبل ليبيا.

وأضافت وليامز، خلال الجلسة الأولى من المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات الأميركية – الليبية، اليوم الخميس، إن التدخل الخارجي أحد سمات الأزمة الليبية وأصبح جزءاً منها، والبعض استغل الانقسام في ليبيا، والقادة الليبيون عليهم الاعتراف بمسؤوليتهم بسبب الصراعات السطحية بينهم.

ورأت أن الحل يتمثل في دور أكبر لمجلس الأمن، والأمم المتحدة على صعيد حقوق الإنسان والجانب الاقتصادي، مشددة على ضرورة وضع الضغط على جميع الأطراف من أجل عقدد لقاء على رؤساء الدول والحكومات لحل الأزمة.

واعتبرت وليامز أنه لا يمكن التعويل على مجلس الأمن أو تجاهله بنخو كامل، مشيرة إلى دور كل من مصر وتركيا والإمارات كقوى إقليمة لها صار لها دور في ليبيا منذ العام 2011

وقالت وليامز إن أغلب اللقاءات الإقليمية والدولية الخاصة بليبيا تقع في الكواليس وتحدث في الظل والغرف المظلمة، لتترك الرأي العام الليبي يحاول أن يفهم ما الذي يحدث، وهذه العتمة أصبحت القاعدة في الأزمة.