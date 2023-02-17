عقيلة يقترح تشكيل لجنة من 45 عضوًا تتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية

اقترح عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة من 45 عضوًا تتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة «تحت إشراف دولي».

وجدد عقيلة صالح، في كلمته أمام المؤتمر السنوي لمجلس العلاقات “الليبية – الأميركية”، الخميس، التأكيد على أن اختصاص مجلس النواب في إعداد وإصدار التشريعات والقوانين باعتباره الجهة المنتخبة والمُعترف به دوليا.

وقال عقيلة، إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعترف به دوليًا في ليبيا وهو صاحب الحق الأصيل في إعداد وإصدار التشريعات ومنح الثقة وسحبها من الحكومة، مشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للدولة «كيان استشاري غير مختص».

ولفت عقيلة، إلى أن مقترحه لحل الأزمة في ليبيا يقضي بـ«تشكيل لجنة تتكون من 15 عضوا مجلس النواب و15 عضوا من مجلس الدولة الاستشاري، ومثلهم من المستقلين والمختصين تكون مهامهم تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي».

وشدد عقيلة، على أن مهمة السلطة الجديدة الموحدة ستكون توفير احتياجات المواطنين وحل المشكلات ومساعدة المفوضية لتتمكن من تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في الموعد المتفق عليه، وكذلك إخراج القوات الأجنبية من البلاد، وتوزيع الثروة بين أقاليم البلاد.