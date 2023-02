جعودة: فبراير حدث عزيز وغالٍ على كل محب للحرية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة إن فبراير حدث عزيز وغالٍ علينا وعلى كل محب للحرية.

جعودة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف:” يبقى أن نراجع كل السلبيات التي شابتها وأن نتكاثف من أجل إزالتها كل عام وليبيا وفبراير وأهلها بخير”.

وتابع جعودة حديثه:”لا يفوتني في هذه المناسبة الترحم على من نحتسبهم شهداء قضوا خلال كل هذه السنين مدافعين عن فبراير وليبيا وعن مبادئ فبراير، لهم من عند الله المغفرة والرحمة، وحفظ الله ليبيا من عبث العابثين وإفساد المفسدين”.

