الداخلية الليبية: حبس “أحلام اليمني وحنين العبدلي” على ذمة قضايا مُخلّة بالشرف

الوطن| رصد

أعلن وكيل وزارة الداخلية، في الحكومة الليبية، القبض على “أحلام اليمني وحنين العبدلي” على ذمة قضايا مُخلّة بالشرف ولمُخالفتهما قانون الجرائم الإلكترونية رقم 5 لسنة 2022م الذي أصدره مجلس النواب.

وأكدت الوزارة بأن المتّهمتَين تم القبض عليهما من قِبل وزارة الداخلية ومتواجدتَين حاليًا في السجن النسائي وذلك عملاً بقوانين ولوائح الدولة الليبية بالخصوص.

ونوهت الوزارة أنها ألقت القبض على المذكورتَين أعلاه لمُخالفتهما الآداب العامة وإساءتهم لمكانة المرأة الليبية العفيفة والكريمة في مُجتمعنا المُحافظ بأفعالٍ وسلوكياتٍ دخيلة علينا وتُسيء لعاداتنا وتقاليدنا وديننا الحنيف.

وشددت الوزارة بأنه لا صحة لما يُشاع عبر مواقع التواصل الاِجتماعي عن خطفهما وما هي إلا أخبار عارية عن الصحة غرضها الفتنة والنَيل من الاِستقرار الأمني الذي تحقّق بفضل الجهود الأمنية ورجال الوطن الشرفاء.

وحذرت الوزارة كل من تسوّل له نفسه العبث واِرتكاب مثل هذه الأفعال بأنه سيُلقى خلف القضبان ويُقدّم للقضاء الليبي العادل بلا هوادة وبدون إستثناء والقانون فوق الجميع .