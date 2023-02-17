ضبط قاصر طعن أخيه بأداة حادة وطرد أهله من المنزل

تمكنت مديرية أمن بنغازي، من ضبط شخص “قاصر” كان قد طعن أخيه بأداة حادة أدخل على إثرها إلى العناية الحثيثة بمستشفى الجلاء، وطرد أهله من المنزل بسبب مشاكل عائلية كما أفاد والده في منطقة المساكن.

وعقب ورود معلومات لمركز شرطة بوعطني مفادها دخول مواطن إلى العناية الفائقة بمستشفى الجلاء على خلفية طعنه بسلاح أبيض من قبل شقيقه، بعد استقبال البلاغ حضر إلى المركز والد الشاكي، وأفاد بأن ابنه المشكو فيه قام بطردهم من المنزل وتهديدهم بالقتل وقام بالاعتداء على شقيقه وطعنه بواسطة سلاح أبيض وتم إسعافه إلى مستشفى الجلاء.

وعلى الفور، أصدر رئيس المركز العميد أحمد النعاس، تعليماته بسرعة الانتقال وضبط الشخص سالف الذكر.

وتم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة القرية المساكن وضبط المعني والانتقال به إلى المركز وبالاستدلال، اعترف بما نسب إليه، وكما أفاد بأن قيامه بطعن أخيه وطرد ذويه من المنزل بسبب مشاكل عائلية من مدة طويلة حسب قوله.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بإيداعه بمؤسسة الإصلاح والتأهيل.