رئاسة أركان الدبيبة: «ثورة فبراير» هي الصبح المنتظر والنور الذي أزاح كوابيس القهر والظلم

اعتبرت رئاسة الأركان في حكومة عبدالحميد الدبيبة، أن ثورة 17 فبراير، حركت عجلة الزمن بعد 42 سنة من انهيار الدولة، وتوقف مظاهر التقدم والحضارة، واصفة إياها بـ”الصبح المنتظر» والنور الذي أزاح كوابيس وظلام القهر والظلم وهي حية في نفوس الشعب الليبي رغم الألم و الجراح، على حد تعبير رئاسة الأركان.

وقالت رئاسة الأركان في المنطقة الغربية، التي يقودها محمد الحداد:” يوم مغاير بكل المقاييس، تحركت فيه عجلة الزمن من جديد في بلادنا، بعدما جمدت لأكثر من أربعة عقود، تعطل خلالها بناء الدولة، وانهارت مؤسساتها، وتوقفت كل مظاهر التقدم والمدنية فيها، حتى صارت لكأنها تعيش في عصر غير عصرها، فتأخرت في كل مناحي الحياة العصرية، واختفت المظاهر الحضارية من أركانها”.

وأضاف البيان:” هكذا صار الأمل في الانعتاق حلماً يراود أحرار هذه الأرض، وفي إشراق صُبح لا سجن ولا سجان فيه، فكانت ثورة 17من فبراير الصبح المنتظر الذي تجلى بهاؤه في أرجاء الوطن، وغشي نوره كوابيس ظلمات أكثر من أربعين سنة من القهر والظلم”.

وتابع البيان:” بعد مرور 12 عاماً من ذكرى تفجرها، لازال الشعب الليبي يقدم الدليل بأن ثورة 17 من فبراير حية، باقية، تتقد جذوتها في داخلهم، وتُسقى بمدد من إيمانهم العميق بأنها ثورة الحق على سطوة الباطل، وثورة من أجل استرداد الحرية والكرامة، وشرف الإنسان الليبي”، على حد تعبيره.

واستطرد البيان:” أنه رغم كل الآلام والجراح والحروب والأزمات المفتعلة وغيرها، لم تقدر أن تطفي جذوة فبراير في النفوس، لأن جل الشعب الليبي يدرك حقيقة المسعى وراء إسقاط فبراير، والدسائس لعودة الدكتاتورية، وحكم الفرد المتسلط، وكذلك يعرف حقيقة المندسين والمحسوبين على فبراير”.

ولفت البيان، إلى أن الليبيين صاروا أكثر وعياً بما يدور حولهم، وبما يحاك في العلن والخفاء لبلادهم وثورتهم، ولهذا ظلوا طيلة هذه السنوات، أوفياءاً لثورتهم، يكافحون من أجل الوصول إلى الأهداف النبيلة التي قامت لأجلها، متشبثين بها، ولأجلها سقط الشهداء، وقدمت التضحيات الجسام”.

وقالت رئاسة الأركان، في بيانها:” اليوم ورئاسة الأركان العامة تعي أن انتهاء نظام المستبد ما هو إلا خطوة في بداية طريق التغيير الايجابي، الذي يمر عبر دروب صعبة، ملغومة، وأجواء تعصف فيها رياح التآمر والتخاذل والترهيب، فالدرب طويل، وفي الدرب يسقط الشهداء، وتتكشف الأقنعة، وتظهر معادن ومواقف الرجال، تسطر ملاحم البطولة والثبات على الحق، وتُمتحن عزائم الأحرار في مواجهة كل ما يحاك للثورة المجيدة، والصمود حتى تتحقق أهدافها النبيلة، بميلاد دولة العدل والقانون، دولة المؤسسات والتداول السلمي للسلطة في أجواء من الحرية المسؤولة والمساواة والكرامة غير المرتهنة، والأمن والأمان للمواطن، وسيادة الوطن”.

وبهذه المناسبة الجليلة، تتقدم رئاسة الأركان العامة بأحر التهاني، وأطيب التمنيات لأبناء الشعب الليبي، وتهيب بالجميع أن يوحدوا صفوفهم، ويتركوا خلافاتهم، ويُغلِّبُوا مصلحة الوطن المثخن بالجراح، ويتربص به الدخلاء من كل حدب وصوب، وفقا لبيان رئاسة الأركان.

وأكدت رئاسة الأركان، أنها مع صف الوطن، ومع القيم والأهداف النبيلة التي نادت بها الثورة، وضحى لأجلها الشرفاء، وهب شعبنا الليبي يوم 17 فبراير 2011م، وإنها في الوقت الذي تمد فيها أيديها لكل الليبيين للتصالح، والتآزر، فإنها لن تخون الوطن، ولن تتنازل عن مبادئها في نصرة الحق، والوقوف سداً في وجه الباطل، ولن تفرّط في الوطن وسيادته مهما كانت التضحيات، على حد تعبير البيان.