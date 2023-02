برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة الإيطالية يوقعان اتفاقية لدعم مشروع “بيبول” في ليبيا

ليبيا – وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع حكومة دولة ايطاليا الأربعاء اتفاقية دعم مشروع (بيبول) الذي يهدف إلى توفير الدعم الفني والاستشاري للعملية الانتخابية، بحضور رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضاء مجلس المفوضية.

وبحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات، وقع عن جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثل المقيم مارك أندريه فرانش، فيما وقّع عن جانب الحكومة الإيطالية السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي.

