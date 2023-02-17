المتحدث باسم حكومة الدبيبة ينقل عاصمة الإمارات إلى دبي

في خطأ جديد وقعت فيه الحكومة المنتهية، على لسان ناطقها أحمد حمودة الذي اعتبر أن مدينة دبي هي عاصمة دولة الإمارات بدلاً من أبوظبي، مثلما فعلت نجلاء المنقوش وزير الخارجية في الحكومة المنتهية ونقلت العاصمة الأمريكية إلى نيويورك بدلاً من واشنطن.

وقال حمودة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”سعدت بتلبية دعوة منتدى الشباب العربي للمشاركة في الاجتماع العربي للقادة الشباب الذي ضم عدد من وزراء الشباب العرب وقادة مؤسسات العمل الشبابي المنعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 بمدينة بدبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار “استشراف مستقبل الحكومات”.

وأضاف حمودة:” أن المشاركة في جلسات هذه القمة العالمية والاحتكاك بنخبة من صناع القرار والمختصين في عدة مجالات، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية هي فرصة ثمينة لتعميق فهمنا لتحديات العالم واستشراف مستقبله وأثر تقنيات العصر الحديثة عليه”.