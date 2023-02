ليبيا – عقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق أول عبد الرزاق الناظوري اجتماعًا الأربعاء لمناقشة مسودة القانون الخاص بالخصومات التقاعدية لمنتسبي القوات المسلحة.

الاجتماع حضره -بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الأركان- كل من مع الفريق عطية الشريف مدير إدارة الحسابات العسكرية واللواء محمد السنوسي رئيس الهيئة العامة للقضاء العسكري واللواء أحمد بوشنيف مساعد رئيس الأركان العامة وسالم زوبي مدير إدارة التقاعد العسكري والناجي المرتضي مدير إدارة التفتيش والتسجيل بإدارة التقاعد العسكري وعادل الجريدي رئيس قسم الدراسة والتمويل بإدارة التقاعد العسكري.

وناقش المجتمعون الخصومات التقاعدية بناء على القرار رقم 441 لسنة 2014 والخاص بمرتبات القوات المسلحة وآليات إحالة الخصومات التقاعدية بين إدارة الحسابات العسكرية وإدارة التقاعد العسكري.

وتابع المجتمعون إجراءات منتسبي القوات المسلحة المتعلقة بحقوقهم التقاعدية وتذليل كل الصعوبات أمام الإدارات المختصة لتحقيق ذلك.

Shares

The post الفريق الناظوري يبحث مسودة القانون الخاص بالخصومات التقاعدية لمنتسبي القوات المسلحة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية